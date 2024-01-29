صحيفة نيويورك تايمز: 80% من أنفاق غزة لم تصل إسرائيل إليها بعد

كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادرُ أميركية أن نحوَ ثمانين بالمئة من الأنفاق في قطاع غزة لم تَصل إليها إسرائيل حتى الآن.

وبحسب ذات المصادر التي نقلت عنها الصحيفة اﻷمريكية، فإن إسرائيل بحاجة إلى تجنيد المزيد من العسكريين والخبراء للكشف عن أنفاق حماس.

وتفاقمت حدة مشكلة الأنفاق للجيش الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة على غزة، وقد تكون عنوان الحرب القادمة الآتية بالضرورة، ووصلت إنذارات ساخنة جدا للأجهزة الأمنية مفادها أن قوى المقاومة تخطط لنوع جديد من العمليات، وأهمها محاولة بناء أنفاق لاستخدامها في عمليات تفجير، وأنفاق أخرى لتهريب استشهاديين من تحت الجدار الفاصل على حدود قطاع غزة.

ولمواجهة ذلك نقلت إسرائيل موارد خاصة شملت إضافة وسائل استخبارية تكنولوجية جديدة، وجرافات ضخمة ذات قدرة عالية على تحديد الأنفاق، وآليات حفر تحت الأرض.

وبحسب تقرير لموقع “الجزيرة نت”، لعبت الأنفاق الدور الأكثر محورية في استنزاف الجيش الإسرائيلي وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري، عبر العمليات الهجومية التي فاجأت وحدات النخبة، وجرعتها طعم الهزيمة والانكسار في أحياء: التفاح والشجاعية وشرق خان يونس ورفح وبيت حانون، فضلا عن عمليات التسلل خلف خطوط العدو التي نفذتها المقاومة باقتدار كبير واحترافية عالية من خلال أنفاق متوسطة المدى استهدفت مواقع عسكرية في المستوطنات والمناطق القريبة من قطاع غزة، وأسفرت عن مقتل وجرح الكثير من جنود الاحتلال.

وواصلت مقاتلات اﻻحتلال اﻹسرائيلي لليوم الـ115 غاراتها العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، في حين تتصدى فصائل المقاومة الفلسطينية للتوغلات الإسرائيلية على كافة محاور القتال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين فجر الاثنين، جراء استمرار آلة الحرب الإسرائيلية في استهداف منازل المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة الشهداء الصحفيين في قطاع غزة إلى 121 شهيدا، عقب استشهاد الصحفي عصام اللولو، وزوجته وابنيه بقصف إسرائيلي على بلدة الزوايدة وسط القطاع، حسب المصدر ذاته.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية أن طائرات مسيرة للاحتلال فتحت النار صوت المقبرة الجماعية في ساحة مجمع الشفاء شمالي قطاع غزة، بالتزامن مع سماع أصوات آليات عسكرية إسرائيلية في محيط المجمع الطبي.

كما استشهد نحو 14 فلسطينيا جراء استهداف الاحتلال منزلا مأهولا غربي الزوايدة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية، إن الاحتلال ارتكب 38 مجزرة في قطاع غزة خلال الـ48 ساعة الماضية، راح ضحيتها 350 شهيدا، بينهم 24 على الأقل في قصف على خانيونس.

وأقر جيش الاحتلال بارتفاع عدد قتلاه إلى 557 ضابطا وجنديا منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بينهم 226 قتيلا منذ بدء التوغل البري في 27 من الشهر ذاته.