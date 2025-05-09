صحيفة: واشنطن تعمل من أجل نقل أول لاجئين بيض من جنوب أفريقيا

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الجمعة عن مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة تعمل من أجل نقل أول مجموعة من البيض الذين صنفتهم لاجئين من جنوب أفريقيا للبلاد خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت الصحيفة نقلا عن مذكرة من وزارة الصحة والخدمات الإنسانية أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم إيفاد مسؤولين إلى مطار واشنطن دالاس الدولي في فرجينيا لحضور فعالية بمناسبة وصول أفراد من الأقلية البيضاء من جنوب أفريقيا.

ولم يرد البيت الأبيض ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية حتى الآن على طلبات من رويترز للتعليق.

وكانت الإدارة تخطط في البداية لاستقبالهم يوم الاثنين، لكن بعض المسؤولين المطلعين على الأمر ذكروا أن الخطط لا تزال تخضع لتغيير مستمر وتعتمد على لوجستيات الرحلات الجوية والتعامل مع المجموعة.

وأصدر ترامب في السابع من فبراير\شباط أمرا تنفيذيا يدعو الولايات المتحدة إلى إعادة توطين أفراد من الأقلية البيضاء من جنوب أفريقيا. وجاء في الأمر أنهم، وهم ينحدرون من أصول بيضاء ومعظمهم من أحفاد المستوطنين الهولنديين الأوائل، “ضحايا تمييز عنصري ظالم”.

وقالت وزارة الخارجية في جنوب أفريقيا في فبراير\شباط إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب “يفتقر إلى الدقة ولا يعترف بالتاريخ المعقد والمؤلم الذي شهدته جنوب أفريقيا من الاستعمار والفصل العنصري”.

وصدر هذا الأمر بعد أن علق ترامب قبول جميع اللاجئين للولايات المتحدة، وهو ما أرجعه لمخاوف تتعلق بالأمن والتكاليف. وحُرم الآلاف من أفغانستان والكونجو وغيرهم من الفارين من نزاعات في بلادهم من اللجوء رغم استكمالهم إجراءات التقييم والموافقة.