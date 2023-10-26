صحيفتا لوموند ونيويورك تايمز تكشفان الحقيقة.. صاروخ مجزرة المعمداني انطلق من هنا!

نقضت صحيفة لوموند الفرنسية الرواية الإسرائيلية حول حقيقة المجزرة المروعة التي اتركبت جراء استهدف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 470 شهيداً.

وبذلك تكون لوموند قد لحقت بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية فيما يخص التشكيك في الرواية الإسرائيلية بأن صاروخا فلسطينيا -ظهر في البث المباشر لقناة الجزيرة– هو من تسبب في الانفجار بالمستشفى.

حيث تمكن فريق التحقيق التابع للصحيفة الفرنسية من تأكيد أن المقذوف الذي ظهر في بث قناة الجزيرة في الواقع تم إطلاقه من إسرائيل وليس صاروخا فلسطينيا.

كما أن هذا المقذوف أطلق من منطقة توجد فيها بطارية القبة الحديدية للاحتلال الإسرائيلي على بعد أقل من كيلومترين شرق مستوطنة ناحل عوز.

وكانت نيويورك تايمز قد شككت في الرواية الإسرائيلية، مؤكدة أن النظرة الفاحصة لمقطع الفيديو الصاروخي الذي استشهدت به إسرائيل لا تثبت تلك الرواية.

وقالت الصحيفة -في تقرير- إن مقطع الفيديو الذي تم الاستشهاد به مأخوذ من بث مباشر لكاميرا الجزيرة تلك الليلة ويظهر شيئا آخر، وإن الصاروخ الذي شوهد بالفيديو ليس على الأرجح سبب ما حل بالمستشفى، مضيفة أن هذا الصاروخ انفجر بالفعل في السماء ولكن على بعد ميلين تقريبا.

وأوضح تحقيق لوموند أن الصاروخ الإسرائيلي، الذي كان من المفترض أن يدمر الصواريخ الفلسطينية أثناء طيرانه، انفجر بعد حوالي 20 ثانية من تحليقه، على ارتفاع يزيد قليلاً على 4 آلاف متر فوق مستوى سطح البحر “وفقًا لحساباتنا” وبعد 5.5 ثانية وقع انفجار أول على الأرض، على بعد حوالي كيلومترين شرق المستشفى. وبعد أقل من ثانيتين، وقع انفجار ثانٍ أكبر بكثير في باحة المستشفى.

وتساءلت الصحيفة الفرنسية في تحقيقها: هل يمكن لحطام الصاروخ الإسرائيلي أن يكون سبباً في حدوث الانفجارات على الأرض؟