الثلاثاء 1 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 23 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صدق أو لا تصدق.. ماكرون يستنجد بترامب بعد منعه من عبور الشارع بسبب موكب الرئيس الأمريكي

منذ 34 دقيقة
ماكرون يستنجد بترامب بعد منعه من عبور الشارع بسبب موكب الرئيس الأمريكي

ماكرون يستنجد بترامب بعد منعه من عبور الشارع بسبب موكب الرئيس الأمريكي

A A A
طباعة المقال

ا يسلم أحد، حتى الرؤساء، من إزعاجات حركة المرور في نيويورك، وهو ما أدركه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنفسه في وقت متأخر أمس الاثنين عندما منعه شرطي في المدينة من عبور الشارع بسبب موكب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ولكن على عكس معظم الذين تعرضوا للإزعاج، اتصل ماكرون بعد ذلك بترامب شخصيا وهو على الرصيف ليمازحه بشأن محنته حسبما أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال شرطي محرج بشكل واضح لماكرون الذي كان يحاول عبور الشارع مع أعضاء وفده “أعتذر يا سيدي الرئيس، أعتذر حقا”.

وأضاف الشرطي “كل ما في الأمر أن كل شيء متوقف الآن. هناك موكب سيارات قادم”.

وعلق ماكرون “إذا كنت لا تراه، دعني أعبر. أنا أتفاوض معكم”، في إشارة خفيفة الظل إلى المفاوضات التي سيشارك فيها هو وقادة آخرون هذا الأسبوع خلال الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة في نيويورك.

ثم اتصل ماكرون بعد ذلك بترامب.

وقال ماكرون واضعا الهاتف على أذنه “تخيل أنني منتظر في الشارع لأن المرور توقف من أجلك”، مضيفا أنه يرغب في إجراء مناقشة قصيرة مع ترامب وقطر حول الوضع في قطاع غزة.

وأكد مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي أن ماكرون تحدث هاتفيا مع ترامب في أثناء تجوله.

وأضاف المصدر أن المحادثة كانت ودية وسمحت لهما بمناقشة عدد من الموضوعات الدولية.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيطاليا تفكك شبكة سورية متهمة بتحويل أموال المخدرات إلى ذهب
إيطاليا تفكك شبكة متهمة بتحويل أموال المخدرات إلى ذهب
جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة
السلطات الأمريكية تضبط أجهزة إلكترونية غير قانونية في منطقة نيويورك
إطلاق بالونات اتجاه المستوطنات الإسرائيلية
تحقيق للأمم المتحدة: إسرائيل تسعى لسيطرة دائمة على غزة وضمان أغلبية يهودية بالضفة

الأكثر قراءة

المبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى سوريا توم باراك يتحدث بعد اجتماعه مع الرئيس جوزhف عون في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، 26 أغسطس 2025. رويترز
كلام بارّاك خطير.. هل من انفجار وشيك؟
مجلس الوزراء، في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وبدعوة وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء
تصاعد الضغط الدولي على لبنان.. رسالة حاسمة بشأن السلاح
للقرنفل فوائد رهيبة
ماذا يحدث لجسمك عند شرب ماء القرنفل يوميًا؟