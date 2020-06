صدمة بعد العثور على “صورة” كاتب مسلسل سوري شهير بين تسريبات “قيصر”

وكانت صورة الزراعي من ضمن نحو 55 ألف صورة نشرت لمعتقلين قضوا في المعتقلات السورية تحت التعذيب وتم تسريبها من قبل ضابط منشق عن النظام يعرف باسم “قيصر”.

وأبدى سوريون صدمتهم بعد اكتشاف صورة الزراعي بين ضحايا التعذيب بعد أن رسم البسمة على شفاه ملايين السوريين.

واعتقل الزراعي في فبراير 2012 من قبل الأمن السوري في دمشق ولم يكشف عن مصيره منذ ذلك التاريخ. كما اعتقلت زوجته رهف الكردي بعدها بعام تقريبا لكن السلطات أطلقت سراحها في وقت لاحق.

وعرف عدنان الزراعي بكتاباته الجريئة التي تنتقد النظام قبل اندلاع الأزمة السورية، أبرزها في مسلسل “بقعة ضوء” الكوميدي السوري الشهير.

ومؤخرا فرضت الولايات المتحدة عقوبات مشددة على النظام السوري ضمن قانون “قيصر” الذي أقر عام 2019.

وكان المصور السابق في الشرطة العسكرية السورية فر من البلاد عام 2013 حاملا معه 55 ألف صورة توثق التعذيب والانتهاكات في سجون النظام السوري بين العامين 2011 و2013.

وفي العام 2014، مثل “قيصر”، وهو الاسم المستعار للمصور السابق، أمام الكونغرس الأميركي في جلسة استماع سرية كانت الدافع لإقرار “قانون قيصر”.

العثور على صورة الكاتب الدرامي عدنان الزراعي بين صور “قيصر” المسربة، وقد اعتقل الزراعي في عام 2012، واشتهر بكتابة لوحات في مسلسل بقعة ضوء انتقد من خلالها نظام الأسد من أشهرها “الرجل البخاخ”.

Drama Writer Adnan Alziraii photo appeared among Caesar’s. he was arrested 2012 pic.twitter.com/HLJXBlPjs1

— Ayman Abdel Nour (@aabnour) June 27, 2020