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صديق ترامب “الوفي” يتخلى عنه!

منذ 4 دقائق
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 12:47 صباحًا
ترامب وبولسونارو

ترامب وبولسونارو

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قبل اعلان النتائج النهائية للانتخابات الاميركية، وقبل ان يحسم فوز المرشح جو بايدن المتقدم الى الان في عدد الاصوات، بدأت ردود الفعل تجاه الرئيس ترامب تظهر، وبعد ان كتب وزير الدفاع الاميركي مارك إسبر في الامس خطاب استقالته جاءت المفاجأة الثانية من الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، الذي يعتبر صديقا وفيا لترامب، وذلك بتصريحه لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، حيث قال  “ترامب ليس أهم شخص في العالم كما يقول”.

وأضاف: “أهم أحد في العالم هو الله”، داعيا الرئيس الأميركي إلى “التواضع” وقبول نتائج الانتخابات التي تشير حتى الآن إلى خسارته.

وكان ترامب يعتبر بولسونارو واحدا من أقرب حلفائه على الساحة العالمية، فيما أشار الرئيس البرازيلي إلى ترامب على أنه “صديق”.

وكان بولسونارو قد أعرب في السابق عن أمله في أن يفوز ترامب بفترة رئاسية ثانية، وقال في تشرين الاول الماضي إنه “سيتمكن من حضور حفل تنصيب ثان لترامب”.

ويتشارك الزعيمان الأيديولوجيات القومية وبعض الصفات الشخصية، وكثيرا ما استعار بولسونارو لهجة خطاب ترامب أيضا، كما أن الاثنين يعاديان معظم وسائل الإعلام ويصفان أخبارها بالمزيفة.

وقال ترامب في وقت سابق إنه “فخور جدا” بسماع بولسونارو يستخدم عباراته في الهجوم على الإعلام، وذلك بحسب “سكاي نيوز”.

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