صراعات الشرق الأوسط تضاعف تأثير جائحة كورونا

كانت منطقة الشرق الأوسط من أوائل المناطق التي ضربها وباء كورونا بعد انتشاره خارج الصين العام الماضي، وقد أدى الوباء إلى تفاقم الأزمات الحالية الناجمة عن الصراع والهجرة القسرية.

وسجلت إيران أول إصابة بفيروس كورونا في فبراير 2020، وهي واحدة من أولى حالات تفشي المرض خارج ووهان. في غضون أيام، أصبحت مركزًا عالميًا حيث امتلأت المستشفيات بالمرضى.

وتشير أرقام الحكومة الإيرانية إلى أن 60 ألف شخص لقوا حتفهم منذ بدء تفشي المرض، لكن من المرجح أن العدد الحقيقي أعلى بكثير، كما يقول بهنام بن طالبلو من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

وقال طالبلو لموقع صوت أميركا: “لقد رأيتهم ينكرون ذلك أولاً، ثم يقللون من شأنه. التحدي هو أن صحة ورفاهية شعبها ليست الأولوية رقم 1 عند النظام الحاكم”.

بحلول الوقت الذي أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية جائحة عالمي في 11 مارس، كان الفيروس قد انتشر في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

في اليمن وسوريا، البلدان التي تعاني من صراعات عميقة الجذور، زاد الوباء من الضغط على النظم الصحية الهشة. في مايو، حذرت الأمم المتحدة من أن النظام الصحي اليمني، الذي كان ضعيفًا بشدة بسبب سنوات من القتال، قد انهار بشكل أساسي.

الوضع غير مستقر

في لبنان، أدت الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تفاقمت بفعل الوباء وانفجار أغسطس في مرفأ بيروت، إلى دفع البلاد إلى حافة الهاوية. وبحلول سبتمبر، تفاقمت حالات تفشي المرض في عدة مخيمات للاجئين في اليمن وسوريا والعراق ولبنان.

بينما اجتاحت الموجات الثالثة من الوباء أوروبا والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية في نهاية عام 2020، كان أداء الشرق الأوسط أفضل مما كانت تخشى منظمة الصحة العالمية، لكنها تحذر من أن الوضع لا يزال غير مستقر.

وقال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، إن “حوالي 6 ملايين شخص في المنطقة أصيبوا بالفيروس” منذ بداية الوباء.

وأضاف: “لسوء الحظ، مات حوالي 140 ألف شخص. في منطقتنا، حيث يعاني الناس ومؤسسات الرعاية الصحية باستمرار من الحروب والكوارث الطبيعية والأمراض، يتطلب هذا الفيروس كل جهودنا”.

ويقول الدكتور بيتر دروباك، خبير الصحة العالمية بجامعة أكسفورد، إن بعض دول الشرق الأوسط عملت الصواب عندما حصلت على لقاحات كورونا في وقت مبكر.

وتستخدم العديد من دول المنطقة لقاحات صينية وروسية الصنع وتأمل في الاستفادة من برنامج كوفاكس العالمي الذي يوفر اللقاحات للدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

وتحث منظمة الصحة العالمية البلدان على توخي اليقظة، لأن الطفرات الفيروسية الجديدة يمكن أن تكون أكثر عدوى ومقاومة للقاحات.