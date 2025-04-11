صرخات تحت الأنقاض.. عجز الدفاع المدني يفاقم معاناة غزة

من تحت أنقاض مبنى منهار في حي الشجاعية شرق غزة، يرتفع صوت شاب فلسطيني مستغيثًا، محاصرًا تحت سقف منزله الذي تهدم بفعل غارة إسرائيلية دمرت الحي وسكانه.

على مقربة منه، يقف رجال الدفاع المدني وعدد من الجيران مذهولين، يحاولون تتبع مصدر الصوت.

لا معدات ثقيلة، ولا أدوات إنقاذ متقدمة، فقط طواقم الدفاع المدني بأدوات يدوية بسيطة، تحاول أن تصل إليه دون أن يتسبب الحفر في انهيار جديد فوقه ويقتله.

تسلل أحد رجال الدفاع المدني من بين الحجارة الثقيلة، مخاطراً بحياته وسط ركام متصدّع، بعد أن تمكّن من فتح ممر ضيّق باستخدام أدواته البدائية.

وبعد دقائق مرهقة من الزحف والانزلاق بين الركام، أعلن هاتفا بنداء عاجل: “وصلت له.. الشاب ما زال على قيد الحياة.”

لكن الفرحة لم تكتمل، فقد اكتشف المُنقذ أن سقف المنزل المنهار يرتكز بالكامل على الجزء السفلي من جسد الشاب حسام، الذي لا يستطيع تحريك قدميه، في مشهد مأساوي يختزل حجم الكارثة.

وفي فيديو التقطه المُنقذ من موقعه، ظهر وهو يلهث من شدة التعب، قائلاً: “لو كانت لدينا معدات إنقاذ ثقيلة، لانتشلناه بسهولة، لكننا نكافح هنا بأدوات يدوية، والموت يسبقنا كل مرة”.

وأضاف بصوت متهدّج، وهو يوجّه الكاميرا نحو الركام القريب من جسد الشاب: “سمعنا قبل قليل أصوات أطفال كانوا على مقربة من حسام، لكنهم صمتوا فجأة… أعتقد أنهم أصبحوا في عداد القتلى، تحت الأنقاض”.

ولم يوضح المشهد الذي تناقلته مواقع التواصل مصير الشاب حسام، لكن القصة تعكس حجم العجز القاتل الذي يواجهه رجال الدفاع المدني، في ظل منع دخول معدات الإنقاذ إلى غزة، منذ بداية الإبادة الجماعية قبل 18 شهراً.

وفي قطاع غزة، حيث تتواصل الهجمات الإسرائيلية منذ شهور، أصبح مشهد البحث تحت الركام مألوفًا، لكن العجز عن الوصول إلى العالقين يزيد من مأساوية كل لحظة.

طواقم الدفاع المدني تعمل في ظروف قاسية، وسط دمار واسع ونقص حاد في المعدات، وتبذل جهودًا مضاعفة في كل عملية إنقاذ.

والخميس، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة ارتفاع حصيلة الإبادة التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إلى “50 ألف و886 شهيدا و115 ألف و875 إصابة”.

** أزمة متراكمة

محمود بصل، متحدث الدفاع المدني في قطاع غزة يقول للأناضول إن طواقم الإنقاذ تعيش “مأساة يومية” وسط دمار هائل ونقص حاد في الإمكانيات، جرّاء العدوان الإسرائيلي المستمر الذي دمّر نحو 90 بالمئة من قدراتها.

ويضيف بصل: “المعاناة التي تواجهها طواقم الدفاع المدني ليست وليدة الحرب الحالية فقط، بل هي متراكمة منذ سنوات، لكنها تفاقمت بشكل غير مسبوق بعد 7 أكتوبر 2023، إثر تزايد عمليات القصف وتدمير المنازل على رؤوس ساكنيها”.

ويوضح أن إسرائيل دمّرت أكثر من 80 إلى 90 بالمئة من مقدرات الدفاع المدني، من مركبات ومعدات وآليات، ما أجبر الطواقم على الاعتماد الكامل على جهودها البشرية في عمليات الإنقاذ، وسط ظروف شديدة الخطورة.

** مجزرة الشجاعية مثال صارخ

ويشير بصل إلى أن غياب المعدات برز بشكل مأساوي في مجزرة حي الشجاعية شرق غزة، حيث أدى القصف في 9 أبريل/ نيسان الجاري إلى تدمير 8 منازل، واستشهاد 23 مواطناً، فيما لا تزال جثث 36 آخرين تحت الأنقاض، تعجز الطواقم عن الوصول إليهم أو إنقاذهم.

ويضيف: “من يُترك تحت الركام يُضاف إلى سجلّ أكثر من 10 آلاف مفقود لم نتمكن من انتشالهم بسبب غياب المعدات”.

وشدد بصل على أن استمرار الكارثة الإنسانية يضع العالم ومنظمات المجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم، وتساءل مستنكرا: “لماذا لا تُدخل معدات وقدرات إنقاذ إلى الدفاع المدني؟”.

ويردف قائلا: “إذا كان المنع متعمّداً، فهذا يعني أن الاحتلال والعالم يحكمان على سكان غزة بالموت، وإذا كان السبب سياسياً، فذلك ظلمٌ يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليته”.

** مذبحة المركبات

ويذكر بصل أن مقرات الدفاع المدني باتت شبه خالية من المعدات بسبب ارتكاب إسرائيل “مذبحة” ضد المركبات ومعدات الإنقاذ والإسعاف عبر استهدافها بالطائرات المسيرة وإحراقها بمختلف مناطق قطاع غزة.

وأضاف: “ما تبقّى من المركبات متهالك، ويصعب تشغيله، وهو ما يؤثر على قدرتنا على تقديم الخدمات للمواطنين الذين يواجهون الموت تحت الأنقاض أو بسبب نقص الرعاية”.

وأطلق متحدث الدفاع المدني مناشدة عاجلة لإنقاذ ما تبقى من الإمكانيات، داعياً لفتح الممرات لإدخال معدات ثقيلة وطواقم دعم قبل أن تتحول كل مهمة إنقاذ إلى مشهد إضافي في مسلسل الموت المتواصل بغزة.

وكثفت إسرائيل منذ 18 مارس الماضي جرائم الإبادة بغزة عبر شن غارات عنيفة على نطاق واسع استهدف معظمها مدنيين بمنازل وخيام تؤوي نازحين.

ومطلع مارس، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل بدأ سريانه في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي.

وبينما التزمت “حماس” ببنود المرحلة الأولى، تنصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، من بدء مرحلته الثانية استجابة للمتطرفين في ائتلافه الحاكم، وفق إعلام عبري.