الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 20 ديسمبر 2022 |
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"صعب جدا".. بوتين يتحدث عن وضع المناطق الأوكرانية الخاضعة لروسيا

منذ ساعتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن الوضع “صعب جدا” في المناطق الأربع في جنوب وشرق أوكرانيا التي أعلنت موسكو ضمها دون السيطرة عليها بالكامل.

وقال بوتين: “الوضع في جمهوريات دونيتسك ولوغانسك الشعبية وكذلك في منطقتي خيرسون وزابوريجيا صعب جدا”.

وكان بوتين يتحدث في فيديو موجه إلى موظفي جهاز الأمن والاستخبارات الخارجية وحماية كبار المسؤولين، الذين يحتفلون سنويا بـ “عيدهم المهني” في روسيا في 20 كانون الأول/ ديسمبر.

وأشاد بوتين بأداء عناصر الأجهزة الأمنية الروسية الذين يعملون في “المناطق الجديدة لروسيا”، مؤكدا أن “الناس الذين يعيشون هناك مواطنون روس” يعتمدون على “حماية” هذه الأجهزة.

ودعا الرئيس الروسي الذي عمل سابقا في جهاز الاستخبارات السوفياتي، إلى “تركيز إلى أقصى الحدود” من جانب أجهزة مكافحة التجسس.

وقال: “من الضروري قمع أعمال أجهزة الاستخبارات الأجنبية بشدة وتحديد هوية الخونة والجواسيس والمخربين بشكل فعال”.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، أعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق أوكرانية، هي: دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون، التي يسيطر عليها الجيش الروسي جزئيا، وذلك بعد إجراء “استفتاءات” محلية.

لكن في تشرين الثاني/ نوفمبر، استعادت أوكرانيا السيطرة على مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه، ما شكل نكسة كبرى لموسكو بعد هجوم مضاد استمر لعدة أسابيع.

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