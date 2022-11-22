صعود الأسهم الأوروبية مدفوعة بتعافي النفط

صعدت الأسهم الأوروبية، الثلاثاء، مدعومة بانتعاش أسهم قطاع السلع بعد هبوطها في الجلسة السابقة في الوقت الذي يبحث فيه المستثمرون إشارات متضاربة من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي بشأن موقفهم إزاء أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، مقتربا من أعلى مستوياته منذ أكثر من شهرين.

وقفز مخزون النفط والغاز أكثر من ثلاثة بالمئة، متجها إلى تعويض كل الخسائر التي تكبدها أمس الاثنين، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار النفط الخام بعد أن نفى وزير الطاقة السعودي تقريرا يشير إلى أن مجموعة أوبك + تدرس زيادة الإنتاج.

وصعدت أسهم شركات التعدين 1.4 بالمئة، بعد انخفاضها 1.6 في تعاملات الاثنين بسبب المخاوف من تزايد إصابات كوفيد-19 في الصين.

وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز إن عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان أيد رفع أسعار الفائدة على الودائع 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي في الاجتماع التالي لتحديد سعر الفائدة في ديسمبر كانون الأول.