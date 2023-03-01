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صعود الأسهم الأوروبية مع بداية شهر مارس

منذ 42 دقيقة
ارتفاع الأسهم الأوروبية

ارتفاع الأسهم الأوروبية

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صعدت الأسهم الأوروبية بفضل شركات التعدين والمنتجات الفاخرة الأربعاء، بعد بيانات قوية من الصين طمأنت المستثمرين الذين تنتابهم مخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي، في حين حد تراجع سهم بنك بي.إن.بي باريبا، أكبر بنوك منطقة اليورو، من المكاسب.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة، مستهلا الشهر بثقة بعد بداية قوية لهذا العام.

وسجل نشاط المصانع في الصين في فبراير\شباط نموا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، وهو ما يمثل حالة استثنائية في آسيا، مع توقف نمو التصنيع في أماكن أخرى.

وارتفعت أسهم شركات منتجات فاخرة مثل إل.في.إم.إتش وكيرينج وبيرنو ريكار وإيرميس إنترناشونال، والتي تشهد توسعا كبيرا في الصين، ما بين 1.7 و2.1 بالمئة.

وقفز مؤشر الموارد الأساسية الأوروبي ثلاثة بالمئة.

بينما انخفض سهم بنك بي.إن.بي باريبا 2.9 بالمئة بعد الإعلان عن استعداد جهة بلجيكية حكومية لبيع ثلث حصتها البالغة 7.8 بالمئة في البنك.

    المصدر :
  • رويترز

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