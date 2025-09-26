صعود الذهب بعد بيانات تضخم تعزز توقعات خفض الفائدة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية متماشية مع التوقعات، وهو ما عزز التوقعات بأن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الجاري.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 3777.79 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 15:04 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل مستوى قياسيا بلغ 3790.82 دولار في وقت سابق من الأسبوع. وارتفع المعدن النفيس بنحو 2.5 بالمئة خلال الأسبوع الجاري.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر كانون الأول واحدا بالمئة لتسجل 3807.90 دولار.

وقال تاي وونج، وهو متداول مستقل في سوق المعادن “بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الشهرية جاءت متوافقة، رغم أن الدخل والإنفاق الشخصي فاقا التوقعات بنحو عشرة بالمئة. لا شيء من هذه البيانات سيثني مجلس الاحتياطي الاتحادي عن مواصلة خفض أسعار الفائدة بحذر في اجتماع أكتوبر”.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يضع المستثمرون فرصة بنسبة 88 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في أكتوبر تشرين الأول، وبنسبة 65 بالمئة في ديسمبر كانون الأول.

وتترقب الأسواق أيضا تعليقات توماس باركين رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند ونائبة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي لشؤون الإشراف ميشيل بومان في وقت لاحق من اليوم، بحثا عن دلالات على سياسية البنك.

وعادة ما تميل أسعار الذهب للارتفاع في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.

وأعلن ترامب عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية على الأدوية المستوردة والشاحنات والأثاث بدءا من الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 45.76 دولار للأوقية، لتسجل أعلى مستوى في أكثر من 14 عاما، بينما صعد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 1271.46 دولار متجها نحو تحقيق مكسب أسبوعي. وقفز البلاتين2.7 بالمئة إلى 1570.45 دولار، وهو أعلى مستوى في أكثر من 12 عاما.