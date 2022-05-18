صعود الذهب مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

تمكن الذهب من تعويض بعض خسائره التي سجلها في وقت سابق اليوم الأربعاء وتحولت للصعود، إذ ساعد هبوط في عوائد سندات الخزانة الأمريكية في الحد من الضغوط الناتجة عن ارتفاع الدولار وخطط مجلس الاحتياطي الاتحادي لزيادات نشطة لأسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 1855 بتوقيت جرينتش، سجل الذهب في المعاملات الفورية 1819.20 دولار للأوقية (الأونصة)، مرتفعا 0.25 بالمئة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.04 بالمئة إلى 1818.10 دولار للأوقية.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعاملات متقلبة، حاذية حذو خسائر في بورصة وول ستريت بعد بيانات ضعيفة بشأن سوق الإسكان في الولايات المتحدة زادت القلق من تباطؤ اقتصادي.

وتعهد جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة بالقدر اللازم لقتل قفزة في التضخم.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط ضد التضخم إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يثبط الاهتمام بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.95 بالمئة إلى 21.40 دولار للأوقية. وتراجع البلاتين 1.75 بالمئة إلى 934.48 دولار للأوقية في حين هبط البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1994.70 دولار للأوقية.