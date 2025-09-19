صعود بورصتي دبي وأبوظبي بعد خفض الفائدة الأمريكية

أغلقت سوقا الأسهم في دولة الإمارات على ارتفاع، اليوم الجمعة، بعد أن خفض البنك المركزي الإماراتي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، تماشيا قرار مع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأثارت هذه الخطوة التفاؤل بنمو اقتصادي أقوى وعززت ثقة المستثمرين.

وخفض المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء وأشار إلى أن المزيد من التخفيضات ستتبع ذلك في إطار استجابته لمؤشرات على تراجع سوق العمل.

وتؤثر السياسة النقدية في الولايات المتحدة على اقتصادات منطقة الخليج، بما في ذلك الإمارات، نظرا لأن معظم عملات المنطقة مربوطة بالدولار.

وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة دبي 0.7 بالمئة مدعوما بمكاسب القطاعين العقاري والصناعي القياديين. وصعد سهم إعمار العقارية 4.9 بالمئة، وارتفع سهم الخليج للملاحة القابضة 6.8 بالمئة.

وقفز سهم شركة إعمار العقارية في دبي 1.1 بالمئة، ليعكس مكاسب الجلسة السابقة بعد أن ألغت الشركة خططها لبيع أي حصة في وحدتها الهندية، وقالت إنها تستكشف مشاريع مشتركة محتملة مع شركات هندية كبرى، بما في ذلك مجموعة أداني.

وأغلق المؤشر الرئيسي لسوق أبو ظبي مرتفعا 0.3 بالمئة، مدعوما بارتفاع بلغ 1.5 بالمئة لسهم أدنوك للغاز وقفزة ثلاثة بالمئة لسهم مجموعة الإمارات للاتصالات.

وقال ميلاد عازر، محلل السوق في شركة إكس.تي.بي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن سوق أبوظبي لا تزال أمامها مجال لتحقيق أداء جيد، خاصة بعد خفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا تزال حالة الضبابية المستمرة حول أسعار النفط عند المستويات الحالية تشكل خطرا محتملا على الزخم الصعودي للسوق.

وفي سياق منفصل، ذكر البنك المركزي أن من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات 4.9 بالمئة في عام 2025، ارتفاعا من التوقعات السابقة البالغة 4.4 بالمئة، وذلك بفضل ارتفاع إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، سجل مؤشر سوق أبوظبي ارتفاعا 1.1 بالمئة على أساس أسبوعي، بينما سجل مؤشر سوق دبي انخفاضا 0.1 بالمئة.

وانخفضت أسعار النفط، وهو محفز رئيسي لأسواق المال في الخليج، على نحو طفيف إذ طغت مخاوف الطلب على انتعاش خفض أسعار الفائدة الأمريكية.

وتراجع خام برنت 0.1 بالمئة إلى 67.47 دولار للبرميل بحلول الساعة 11:42 بتوقيت غرينتش.