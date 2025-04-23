صعود معظم أسواق الخليج مع تراجع ترامب عن تهديداته لرئيس المركزي الأمريكي

اختتم معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج معاملات، اليوم الأربعاء على ارتفاع، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها لا يعتزم عزل جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، ولوح بخفض الرسوم الجمركية المفروضة على الصين.

وتراجع ترامب أمس الثلاثاء عن تهديداته بعزل باول بعد أيام من توجيهه انتقادات مكثفة لرئيس البنك المركزي بسبب عدم خفض أسعار الفائدة.

وأكد الرئيس أيضا أنه يريد إبرام اتفاق مع الصين لا تكون الرسوم الجمركية بعده قريبة بأي حال من النسبة الحالية البالغة 145 بالمئة، وقال إنه سيحدد شروط الاتفاق إذا لم تنخرط بكين في محادثات.

وارتفع مؤشر البورصة السعودية 0.8 بالمئة في نهاية المعاملات، مدعوما بزيادة سهم شركة أكوا باور 3.6 بالمئة وزيادة سهم شركة الاتصالات السعودية 2.5 بالمئة.

في الوقت نفسه، خفض صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية في 2025، مع الإشارة إلى تحديات تواجه المنطقة الأوسع، بما في ذلك الاستئناف التدريجي لإنتاج المزيد من النفط.

وزاد مؤشر بورصة دبي 1.4 بالمئة بدعم من صعود سهم إعمار العقارية القيادي 3.6 بالمئة.

وارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 2.5 بالمئة مواصلا مكاسبه لثالث جلسة.

وأعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنوك دبي، تسجيل صافي ربح 6.2 مليار درهم في الربع الأول من العام متجاوزا توقعات المحللين بأرباح 5.1 مليار درهم تقريبا.

واختتم سهم شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) معاملات اليوم مرتفعا 0.6 بالمئة. وأعلنت الشركة أمس الثلاثاء إطلاق مشروع بقيمة ملياري درهم (544.5 مليون دولار) مع شركة مايكروسوفت الأمريكية لإنشاء مركز بيانات ضخم فائق الأداء.

وزاد مؤشر بورصة أبوظبي 0.7 بالمئة عند الإغلاق.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية واحدا بالمئة مع صعود سهم بنك قطر الوطني، أكبر بنوك الخليج 0.9 بالمئة.

وخارج منطقة الخليج زاد مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية 2.6 بالمئة مع ارتفاع معظم الأسهم ومنها سهم البنك التجاري الدولي الذي صعد 2.9 بالمئة.