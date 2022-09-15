صعود ملحوظ.. معظم أسواق الخليج تنتعش من جديد

عافت معظم أسواق الخليج الرئيسية (الخميس 15-9-2022) إذ بدا أن المستثمرين تجاوزوا توقعات تشديد السياسة النقدية التي تهدف لمكافحة التضخم، وراهنوا على تحسن توقعات الطلب على النفط في المدى الطويل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية أمس الأربعاء إن من المتوقع نمو الطلب العالمي على الوقود بقوة في العام المقبل مع تخفيف الصين قيود مكافحة كوفيد-19.

وتعافى مؤشر أبوظبي بعد تراجع طفيف في الجلسة السابقة عندما توقفت أطول مدة صعود يسجلها خلال شهر، وزاد 0.5 بالمئة.

وصعد سهم شركة أبوظبي للطاقة (طاقة) 14.7 بالمئة بعد تسجيل ارتفاع مماثل في الجلسة السابقة في أعقاب استحواذ مجموعة ملتيبلاي على حصة 7.3 بالمئة في الشركة في اتفاق قيمته عشرة مليارات درهم إماراتي (2.72 مليار دولار). وزاد سهم مجموعة ملتيبلاي 14.6 بالمئة.

وقادت أسهم القطاع العقاري القيادية المكاسب في بورصة دبي حيث صعد مؤشرها 0.9 بالمئة.

ومن المتوقع أن تحقق الإمارات مكاسب من تخفيف الصين، أكبر شريك تجاري للإمارات، لقيود مكافحة كوفيد-19.

وارتفع مؤشر البورصة القطرية 1.3 بالمئة بدعم من زيادة حادة في أسعار الغاز الطبيعي.

لكن مؤشر بورصة السعودية انخفض 0.5 بالمئة، وجاءت أسهم القطاع المصرفي والبتروكيماويات في صدارة الخسائر مع بقاء السوق منكشفة على أسواق الطاقة المتقلبة.

وانخفض مؤشر البورصة المصرية 1.1 بالمئة، ليتراجع لليوم الثالث على التوالي بفعل استمرار المخاوف المرتبطة بآفاق نمو الاقتصاد العالمي.

السعودية.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 11830 نقطة

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.5 بالمئة إلى 10019 نقطة

دبي.. صعد المؤشر 0.9 بالمئة إلى 3463 نقطة

قطر.. زاد المؤشر 1.3 بالمئة إلى 13244 نقطة

مصر.. تراجع المؤشر 1.1 بالمئة إلى 10079 نقطة

البحرين.. استقر المؤشر عند 1939 نقطة

عُمان.. نزل المؤشر 0.3 بالمئة إلى 4479 نقطة

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.7 بالمئة إلى 8483 نقطة