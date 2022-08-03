صعود وول ستريت عند الفتح قبل بيانات نشاط الخدمات

فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع، الأربعاء، بعد يومين من التراجع إذ تحول التركيز إلى بيانات نشاط الخدمات المقررة الإعلان عنها وقت لاحق من الجلسة بحثا عن مزيد من القرائن على صحة الاقتصاد، في حين ارتفعت أسهم باي بال بعد رفع توقعاتها.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 118.04 نقطة، أو 0.36 بالمئة، إلى 32514.21 عند الفتح.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.77 نقطة أو 0.41 في المئة، إلى 4107.96 نقطة، في حين ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 85.12نقطة، أو 0.69 في المئة، إلى 12433.87 نقطة.

الركود متوقع

وكثّف المستثمرون رهاناتهم على أن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.

وعززوا رهاناتهم في الأيام الأخيرة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبلغ ذروتها بحلول نهاية عام 2022.

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي انكمش للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تزايد الجدل الدائر حول ما إذا كانت البلاد في حالة ركود أو ستدخل في حالة ركود قريباً.

وقال رئيس تحليلات العملات الأجنبية في مونيكس يوروب سايمون هارفي: «بينما تكافح أسعار الفائدة الأمريكية للتعافي إلى المستويات التي بلغتها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي، بدأ الدولار الأسبوع في سياق مشابه لكيفية تداوله قرب نهاية الأسبوع الماضي».