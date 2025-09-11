صفارات الإنذار تدوي بمناطق في إسرائيل واعتراض مسيّرة من اليمن

دوّت صفارات الإنذار، اليوم الخميس، في مدينة إيلات ومنطقتي وادي عربة وبير أورا جنوبي إسرائيل، وذلك بعد وقت قليل من اعتراض الجيش الإسرائيلي مسيّرة أطلقت من اليمن، وفق بيان للجيش.

وأوضح البيان أن صفارات الإنذار أطلقت جنوبي إسرائيل تحسبا لتسلل طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن.

وأعلن الجيش سابقا الخميس، اعتراض القوات الجوية طائرة مسيّرة أطلقت من اليمن دون أن يحدد المنطقة التي اعتُرضت فيها.

يأتي ذلك بعد ساعات من اعتراض صاروخ في جنوبي إسرائيل أطلق فجر الخميس من اليمن.

وجاء إطلاق المسيّرة والصاروخ غداة هجوم إسرائيلي، أمس الأربعاء، على صنعاء ومحافظة الجوف (شمال شرق) أسفر عن 35 قتيلا و131 جريحا، وفقا لجماعة الحوثي اليمنية.

وكانت تلك أولى الغارات التي تشنّها إسرائيل منذ تلك التي قُتل فيها رئيس حكومة الحوثيين أحمد غالب الرهوي و11 مسؤولا رفيعو المستوى في العاصمة اليمنية في 28 أغسطس/آب الماضي.

وتهاجم جماعة الحوثي إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، كما تستهدف سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، وتقول إن هجماتها رد على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتردّ إسرائيل منذ أشهر بهجمات على الأراضي اليمنية تقول إنها تستهدف فيها مواقع للحوثيين وبناهم التحتية وقادتهم.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و718 شهيدا، و163 ألفا و859 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 411 فلسطينيا بينهم 142 طفلا.