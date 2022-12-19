صفارات الإنذار تدوي في معظم أنحاء أوكرانيا

انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في كييف وفي معظم أنحاء أوكرانيا، الاثنين، بعد ساعات من تنفيذ روسيا هجوما واسع النطاق بطائرات مسيرة على العاصمة الأوكرانية والمنطقة المحيطة بها.

وقالت تقارير غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي الأوكرانية إن حالة التأهب ربما تكون قد أعلنت بعد أن حلقت قاذفتان روسيتان من غرب روسيا إلى شرق أوكرانيا.

ولم يتسن لرويترز التحقق على الفور من تلك المعلومات.

وأعلن الجيش الأوكراني إسقاط 9 مسيّرات أطلقتها القوات الروسية في أجواء العاصمة، الاثنين، بعد انفجارات قوية هزت العاصمة كييف.

وفي التفاصيل، أعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية كييف إسقاط 9 طائرات مسيرة إيرانية الصنع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين أثناء تحليقها في المجال الجوي لكييف، وذلك في أحدث هجوم تشنه روسيا على المنطقة.

كما أفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات في المدينة، وفي المنطقة المحيطة بالعاصمة.

وقالت الإدارة على تطبيق‭ ‬تليغرام، إن روسيا هاجمت العاصمة بعدد كبير من المسيّرات من طراز شاهد، في إشارة إلى المسيّرات الإيرانية الصنع.

وتشن روسيا منذ أكتوبر الفائت ضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا، تسببت بانقطاع الكهرباء والتدفئة عن ملايين الأشخاص.

أما كييف فتقول إن روسيا أطلقت مئات الطائرات المسيرة من طراز شاهد-136 على أهداف في أوكرانيا، داعية إلى فرض عقوبات دولية أكثر صرامة على إيران رداً على ذلك.