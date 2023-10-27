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صفارات الإنذار تدوي في منطقة تل أبيب الكبرى

منذ 5 ساعات
آخر تحديث: 27 - أكتوبر - 2023 8:33 مساءً
صواريخ القسام تطال تل أبيب

صواريخ القسام تطال تل أبيب

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دوت صفارات الإنذار دوّت وسط إسرائيل وفي منطقة تل أبيب الكبرى، وفي مناطق الجنوب.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت فصائل المقاومة في غزة قصف الداخل الإسرائيلي برشقات صاروخية، في ما يبدو ردا على القصف “المكثف”، و”غير المسبوق” الذي أعلن عنه الجيش الإسرائيلي قبل قليل على القطاع.

وقالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت تل أبيب “ردا على المجازر بحق المدنيين” الفلسطينيين.

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن صاروخين أطلقا من غزة سقطا في منطقة زراعية شرق ريشون ليتسيون القريبة من تل أبيب مما تسبب في وقوع إصابات.

في السياق، أقدمت سلطات الاحتلال على قطع الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، وقد أكّد موقع “نت بلوكس” المختص في الأمن السيبراني ورصد انقطاعات الإنترنت -في حسابه على منصة إكس- انقطاع الخدمة بشكل كامل عن غزة.

كما قالت شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال” إن القصف الشديد في الساعات الأخيرة دمر جميع مسارات الاتصال الدولية المتبقية التي تصل غزة بالعالم الخارجي.

    المصدر :
  • الجزيرة

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