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صفارات الإنذار تنطلق في جميع أنحاء أوكرانيا

منذ 7 دقائق
كييف

كييف

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انطلقت الإنذارات من الغارات الجوية في جميع أنحاء أوكرانيا الجمعة فيما حذر مسؤولون من ضربات صاروخية روسية محتملة وحثوا السكان على الاحتماء.

وقال سيرهي بوبكو رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف “هناك تهديد كبير بوقوع هجمات صاروخية. أريد أن أؤكد مرة أخرى.. لا تتجاهلوا صفارات الإنذار من الغارات الجوية”.

هذا وأعلنت بريطانيا، في وقت سابق من يوم الخميس 9\2\2023، أنها تدرك “المخاطر التصعيدية المحتملة” لتزويد أوكرانيا مزيدا من الأسلحة الغربية، بينما قللت من احتمال تسليم كييف مقاتلات “تايفون” من طرازات قديمة.

وجاءت هذه التعليقات في أعقاب زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لندن قبل أن ينتقل إلى باريس وبروكسل لحض الحلفاء على تزويد بلاده طائرات مقاتلة لاستخدامها ضد الغزاة الروس.

وقالت بريطانيا إنها ستبدأ تدريب طيارين أوكرانيين إضافة الى النظر في إرسال طائرات “على المدى الطويل”، رغم ما يعتري الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي من قلق من التورط أكثر في الحرب.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك للصحافيين ردا على سؤال بشأن سياسة توسيع تسليح كييف ومخاوف بعض العواصم الأوروبية من استعداء موسكو “نحن ندرك المخاطر التصعيدية المحتملة”.

    المصدر :
  • رويترز
  • فرانس برس AFP

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