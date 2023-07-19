صفارات الإنذار تُدوّي شرقًا.. وأوكرانيا تصدّ هجومًا جويًا على كييف وأوديسا

أعلنت الإدارة العسكرية لكييف عبر تطبيق تيليغرام أنّ نظم الدفاع الجوي الأوكرانية، صدت هجومًا عسكريًا روسيا خلال الليل على العاصمة.

وأفاد شاهد من رويترز بسماع انفجارات وتصاعد الدخان بالقرب من كييف.

بدوره، قال حاكم منطقة أوديسا أوليج كيبر، إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية تصدت في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، لهجوم روسي جوي لليلة الثانية على التوالي على ميناء أوديسا جنوب أوكرانيا.

وأضاف عبر تطبيق تيليغرام: “لا تقتربوا من النوافذ.. أو تظهروا عمل قوات الدفاع الجوي”.

ومع دخول الساعات الأولى من اليوم الأربعاء، انطلقت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في جميع أنحاء الجزء الشرقي من أوكرانيا.