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صفارات الانذار تدوي ليلاً في معظم أنحاء أوكرانيا.. والانفجارات تهز محطة زابوريجيا

منذ 42 دقيقة
محطة زابوريجيا

محطة زابوريجيا

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دوت صفارات الإنذار ليلاً في معظم أنحاء أوكرانيا، فيما أفاد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية بوقوع انفجارات قوية بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا.

وبحسب بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوكالة فإن ثمانية انفجارات قوية هزت نوافذ المباني الإدارية يوم أمس الخميس 26\1\2023 أيضا، روسيا من جانبها اعتبرت تصريحات الوكالة الدولية بشأن انفجارات حول المحطة استفزازية.

وقال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي الخميس إن خبراء من الوكالة يتواجدون في محطة زابوريجيا الأوكرانية النووية أفادو بوقوع انفجارات قوية خارج المنشأة في حين نفى مسؤول في شركة “روس إينيرجي أتوم” النووية الروسية تلك الأخبار ووصفها بأنها “استفزاز”.

وقال غروسي إن الانفجارات تشير إلى وجود أنشطة عسكرية في محيط المنشأة الواقعة على خط المواجهة للصراع المستمر في البلاد.

لكن مستشار رئيس شركة “روس إينيرجي أتوم” رينات كارتشا قال إن هذه الأخبار تستهدف إقناع الجمهور بعجز روسيا عن ضمان الأمن النووي.

وأضاف كارتشا إن “اشتباكات بالمدفعية كانت تدور في تلك الفترة لكنها كانت بعيدة”، مشيرا إلى أنه “لم تقع انفجارات في منطقة المحطة النووية أو بالقرب منها”.

وفي السياق، اتهمت السلطات الموالية لروسيا في دونيتسك الجيش الأوكراني باستهداف الإقليم بنحو 300 صاروخ وقذيفة مدفعية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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