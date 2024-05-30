صفعة جديدة لنتنياهو.. حزب غانتس يقترح حل الكنيست الإسرائيلي

قال الحزب الذي يتزعمه الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس في بيان (الخميس 30-5-2024) إنه اقترح إجراء تصويت لحل الكنيست في مسعى لإجراء انتخابات مبكرة.

وردّ حزب الليكود على دعوة حزب غانتس بحل الكنسيت وإجراء انتخابات مبكرة، وقال الليكود “في ذروة الحرب، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة، وليس إلى الانقسام”.

وأشار الليكود إلى أن حل حكومة الوحدة هو جائزة للسنوار، واستسلام للضغوط الدولية، وضربة قاضية لجهود تحرير الأسرى.

في سياق متصل، أيد محافظ بنك إسرائيل أمير يارون تشكيل لجنة لفحص ميزانية الدفاع الإسرائيلية، قائلا إن الحرب المستمرة لا تعني منح الجيش “شيكا على بياض”.

ويطالب يارون باتخاذ مثل هذه الخطوة منذ يناير كانون الثاني، عندما وافق المشرعون على موازنة معدلة لزمن الحرب أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل المعركة في غزة وعلى الجبهة اللبنانية، في الحرب التي دخلت الآن شهرها الثامن.

ولطالما دعا الحكومة إلى إجراء تعديلات مالية لمنع عجز الموازنة من الخروج عن السيطرة بسبب الارتفاع الكبير في تكلفة الدفاع وتكاليف الحرب الأخرى.

وقال يارون في مؤتمر بكلية الدراسات الأكاديمية الإدارية “الاقتصاد المزدهر يتطلب الأمان، والأمان يتطلب اقتصادا مزدهرا. ولذلك، لا ينبغي للحرب أن تجلب معها شيكا على بياض لنفقات الدفاع الدائمة ويتعين إيجاد التوازنات المناسبة”.