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صفعة هي الأقوى.. خسارة حزب ماكرون في جولة الإعادة لانتخابات الأقاليم

28 - يونيو - 2021
إيمانويل ماكرون

إيمانويل ماكرون

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أقر حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، “الجمهورية إلى الأمام” بأن الدورة الثانية من الانتخابات المحلية التي لم يفز فيها بأي منطقة تشكّل “خيبة أمل للغالبية الرئاسية”، وفق رئيسه ستانيسلاس غيريني.

وذكرت قناة “فرانس 2” التليفزيونية، أنه وفقا لتوقعات معهد “إيبسوس/سوبرا استريا” لاستطلاعات الرأي، لم يفز حزب الجمهورية إلى الأمام بزعامة الرئيس إيمانويل ماكرون بأي من الأقاليم، وفشل كل مرشحيه في تحقيق حتى مكاسب متوسطة.

ووصف المتحدث باسم الحكومة جابرييل أتال في تصريحات لقناة “فرانس 2” النتائج “بالمخيبة”.

وكما كان متوقعا، لا يزال المحافظون التقليديون والاشتراكيون يحكمون قبضتهم بالأقاليم، حسبما تشير استطلاعات الرأي خارج لجان الاقتراع.

كان أداء حزب ماكرون أيضا سيئا في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت الأحد الماضي.

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