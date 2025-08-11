صفقة أدنوك-سانتوس تترقب موافقة الجهات التنظيمية

قالت سانتوس يوم الاثنين إنها مددت فترة الفحص النافي للجهالة الحصري لتحالف دولي بقيادة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، والذي عرض 18.7 مليار دولار لشراء ثاني أكبر شركة منتجة للغاز في أستراليا.

وأضافت أن فترة الفحص النافي للجهالة الحصري مددت حتى 22 أغسطس آب.

كانت إكس.آرجي، الذراع الاستثمارية لأدنوك، إلى جانب القابضة إيه.دي.كيو وشركة كارلايل للاستثمار المباشر، قد عرضت 5.76 دولار (8.89 دولار أسترالي) للسهم في سانتوس عند الإعلان عن العرض في منتصف يونيو حزيران.

وإكس.آر.جي الآن على أعتاب صفقة ستمنحها حصصا في عمليات رئيسية في أستراليا وبابوا غينيا الجديدة، وهي الصفقة المتوقفة على موافقة الجهات التنظيمية. وأبدت سانتوس بالفعل دعمها لعملية الاستحواذ.

وفي حالة إتمام الصفقة، ستشكل سانتوس منصة عالمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لأعمال الغاز الطبيعي المسال، حيث تسعى أدنوك إلى تنويع استثماراتها خارج منطقة الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي في المنطقة.