صفقة أسلحة أميركية جديدة لإسرائيل بـ6 مليارات دولار

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة تعتزم بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادرها أن الصفقة المقترحة تتضمن اتفاقاً بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 مروحية «أباتشي إيه.إتش-64»، مما سيضاعف تقريباً أسطول إسرائيل الحالي من هذه الطائرات.

وأوضحت المصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس من أجل إتمام الصفقة.

كما تسعى الإدارة الأميركية للحصول على موافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار تشمل 3250 مركبة هجومية للجيش الإسرائيلي، لكن المصدر أكد أنه من غير المرجح أن يتم تسليم الأسلحة قبل عامين أو ثلاثة أعوام.