الجمعة 27 ربيع الأول 1447 ﻫ - 19 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صفقة أسلحة أميركية جديدة لإسرائيل بـ6 مليارات دولار

منذ دقيقة واحدة
علم اميركا

علم اميركا

A A A
طباعة المقال

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة تعتزم بيع أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 6 مليارات دولار.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادرها أن الصفقة المقترحة تتضمن اتفاقاً بقيمة 3.8 مليار دولار لتوريد 30 مروحية «أباتشي إيه.إتش-64»، مما سيضاعف تقريباً أسطول إسرائيل الحالي من هذه الطائرات.

وأوضحت المصادر أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تسعى للحصول على موافقة الكونغرس من أجل إتمام الصفقة.

كما تسعى الإدارة الأميركية للحصول على موافقة على صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار تشمل 3250 مركبة هجومية للجيش الإسرائيلي، لكن المصدر أكد أنه من غير المرجح أن يتم تسليم الأسلحة قبل عامين أو ثلاثة أعوام.

    المزيد من أخبار العالم

    أسهم اوروبا
    أسهم أوروبا تنهي تعاملات الأسبوع دون تغيير يذكر بعد قرارات بنوك مركزية
    علم كندا
    كندا تحظر دخول فرقة نيكاب الموسيقية الأيرلندية بزعم دعمها تنظيمات إرهابية
    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    مبعوث أميركي: واشنطن تحدثت مع دول خليجية حول إدارة غزة بعد الحرب

    الأكثر قراءة

    يمنى شري
    خبر مؤسف يهز الوسط الإعلامي.. وفاة الإعلامية "يمنى شري"
    سلسلة غارات تستهدف محيط النبطية جنوب لبنان
    إنذار عاجل بالإخلاء الى سكان هذه المناطق في جنوب لبنان!
    رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل
    معركة بين رَجُل باسيل ونائبه.. هل يختار المُطيع أو المُتشدد؟