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صفقة المعادن تابع.. وفد أوكراني يتوجه إلى واشنطن هذا الأسبوع

منذ 6 ساعات
مصدران: أمريكا وأوكرانيا تتفقان على بنود صفقة المعادن

مصدران: أمريكا وأوكرانيا تتفقان على بنود صفقة المعادن

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قال مصدر أوكراني مطلع لرويترز الاثنين إن فريقا أوكرانيا سيسافر إلى الولايات المتحدة هذا الأسبوع لمناقشة إبرام اتفاق بشأن المعادن.

واقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق معادن أوسع، عكفت أوكرانيا على دراسته خلال الأيام القليلة الماضية.

وفي آخر المستجدات ذكرت وكالة إنترفاكس نقلا عن كيريل دميتريف مبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاستثمار أن الاتصالات الروسية الأمريكية قد تستمر هذا الأسبوع.

وتوجه دميتريف إلى واشنطن في الآونة الأخيرة لإجراء جولة محادثات مع مسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبعد المحادثات، قال دميتريف إنه شهد “تحركا إيجابيا” في العلاقات بين موسكو وواشنطن.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض الاثنين 3 مارس 2025 أن “الولايات المتحدة أوقفت المساعدات العسكرية لأوكرانيا بعد أيام من السجال بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي”.

وقال المسؤول “إن الولايات المتحدة أوقفت المساعدات وستراجعها للتأكد من أنها تساهم في التوصل إلى حل للصراع”.

ومنذ 24 فبراير 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا” في شؤونها.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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