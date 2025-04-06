صفقة الموضة الأبرز.. برادا تستعد لشراء فيرساتشي بثلث قيمتها السابقة

قال مصدر مطلع اليوم الأحد إن من المقرر أن تتخذ مجموعة برادا الإيطالية للمنتجات الفاخرة قرارا هذا الأسبوع بشأن الاستحواذ على منافستها الأصغر فيرساتشي، إذ دخلت المفاوضات بهذا الشأن المرحلة النهائية.

ومن شأن صفقة شراء فيرساتشي، المملوكة لشركة كابري هولدنجز التي تتخذ من نيويورك مقرا، أن توحد اثنتين من أكبر العلامات التجارية في عالم الموضة الإيطالية.

وذكرت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية اليوم الأحد أن من المحتمل إعلان الصفقة يوم الخميس المقبل وأن سعر فيرساتشي التي تسجل خسائر قد ينخفض إلى مليار يورو (1.1 مليار دولار)، وهو أقل بنحو الثلث مما أشارت إليه تقارير أولية.

وذكرت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية أمس السبت أن من المتوقع أن يصل الرئيس التنفيذي لكابري هولدنجز جون أيدول إلى ميلانو في غضون أيام لمناقشة الصفقة.

ووفقا لتقارير إعلامية، حصلت برادا على حق الوصول الحصري إلى البيانات المالية لفيرساتشي في أواخر فبراير شباط لمدة أربعة أسابيع، وهي فترة تم تمديدها بعد ذلك.

واشترت كابري هولدنجز فيرساتشي مقابل 1.8 مليار يورو في عام 2018، لكنها سجلت خسائر في الآونة الأخيرة.

(الدولار = 0.9128 يورو)