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صفقة بيع.. إيران ستمد نظام الأسد بصواريخ أرض-جو لتعزيز الدفاعات الجوية

منذ ساعة واحدة
منظومة دفاع جوي إيرانية

منظومة دفاع جوي إيرانية

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قال التلفزيون الرسمي الإيراني (الجمعة 24-2-2023) إن من المرجح أن تبيع إيران صواريخ أرض-جو لسوريا لمساعدتها في تعزيز الدفاعات الجوية في مواجهة الضربات الجوية الإسرائيلية المتكررة.

وقالت هيئة الإذاعة الحكومية “سوريا بحاجة إلى إعادة بناء شبكة دفاعها الجوي وتطلب قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة”.

وأضاف التلفزيون “من المرجح جدا أن نشهد إمدادات من إيران بالرادارات والصواريخ الدفاعية، مثل نظام 15 خرداد، لتعزيز الدفاعات الجوية السورية”، مضيفا أنه لا يتم الإعلان إلا عن أجزاء فقط من اتفاقية دفاعية جرى توقيعها في الآونة الأخيرة مع سوريا.

وعلى الرغم من أن المسؤولين الإسرائيليين نادرا ما يعترفون بالمسؤولية عن عمليات محددة، إلا أن إسرائيل تشن غارات جوية ضد عمليات لنقل الأسلحة يشبته أنها برعاية إيران ونشر الأفراد في سوريا منذ ما يقرب من عقد من الزمان.

كما كثفت إسرائيل في الأشهر الماضية ضرباتها على المطارات والقواعد الجوية السورية بهدف تعطيل استخدام إيران المتزايد لخطوط الإمداد الجوية لإيصال الأسلحة إلى حلفائها في سوريا ولبنان، بما في ذلك حزب الله.

ويقول خبراء عسكريون إسرائيليون إن الضربات جزء من تصعيد لما كان صراعا منخفض الحدة يهدف لإبطاء ترسيخ إيران لأقدامها في سوريا.

    المصدر :
  • رويترز

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