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صفقة تجارية أمريكية بريطانية تدفع مؤشرات أوروبا للصعود

منذ 14 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

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أغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مع بريطانيا لخفض الرسوم الجمركية في أول اتفاق من نوعه منذ أن أشعل الرئيس الأمريكي حربا تجارية عالمية بفرضه رسوما جمركية.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.4 بالمئة وارتفعت أيضا معظم المؤشرات الإقليمية عند الإغلاق اليوم.

ووافقت بريطانيا، بموجب الصفقة، على خفض رسومها الجمركية إلى 1.8 بالمئة من 5.1 بالمئة والسماح بإمكانية دخول أكبر للسلع الأمريكية، في حين تم الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على السلع البريطانية المصدرة إلى الولايات المتحدة.

وقالت أنثي تسوفالي، الخبيرة في استراتيجية الأصول المتعددة في يو.بي.إس “الصفقة جيدة. إنها تظهر أننا نسير في الاتجاه الصحيح، لكننا لم نخرج من مرحلة الخطر بعد وما زلنا في هذه البيئة شديدة التقلب والغموض”.

وأضافت “يتعين أن نشهد صفقات آخرى مثلها، والأهم أن تكون هذه الصفقات مع الشركاء التجاريين الأكبر مثل أوروبا أو الصين. فكلما انتظرنا أكثر، كلما أضر ذلك بالاقتصاد العالمي”.

واتجهت جميع الأنظار إلى المحادثات المزمع عقدها بين الولايات المتحدة والصين يوم السبت ومن مقرر أن يتخذ فيها أكبر اقتصادين في العالم خطوة أولى نحو تخفيف التوترات التجارية المدمرة.

وانخفض المؤشر القياسي فايننشال تايمز 0.3 بالمئة بعد قرار متوقع من بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) بتخفيض سعر الفائدة القياسي إلى 4.25 بالمئة، ودعا البنك المركزي إلى “نهج تدريجي وحذر تجاه زيادة التخفيضات في أسعار الفائدة” وسط حالة عدم اليقين العالمية الحالية.

وأبقت البنوك المركزية في السويد والنرويج أسعار الفائدة على حالها اليوم الخميس، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام خفض أسعار الفائدة في المستقبل. بعد صدور قرار من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أثناء الليل بالإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.

وقاد مؤشر الدفاع على مستوى المنطقة مكاسب القطاع بارتفاعه نحو ثلاثة بالمئة. وقفز سهم شركة راينميتال الرائدة في صناعة الذخيرة 4.1 بالمئة بعد أن أكدت من جديد أنها قد تتجاوز توقعاتها لعام 2025، وأشارت إلى ارتفاع الطلب من ألمانيا وأوكرانيا ودول أوروبية أخرى.

وارتفعت أسهم دفاعية أخرى مثل سهم شركة رينك الذي ارتفع 4.1 بالمئة وارتفع سهم تيسنكروب واحدا بالمئة وارتفع سهم هينسولدت 7.6 بالمئة.

وفي المقابل، انخفضت أسهم المرافق اثنين بالمئة وأسهم الرعاية الصحية 1.5 بالمئة، مما حد من المكاسب الإجمالية.

    المصدر :
  • رويترز

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