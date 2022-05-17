صفقة عالية المخاطر مع روسيا لإعادة صادرات الغذاء الأوكرانية

تسعى الأمم المتحدة لتخفيف الحصار الروسي على شحن الحبوب في أوكرانيا لتجنب نقص الغذاء، حيث يعرض الأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، خفض الحواجز أمام صادرات أسمدة ”البوتاس“ من روسيا وبيلاروسيا، وفق ما ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية،.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين مطلعين قولهم، إن غوتيريش يسعى إلى إبرام ”صفقة عالية المخاطر“ مع روسيا وتركيا ودول أخرى لفتح صادرات الغذاء الأوكرانية إلى الأسواق العالمية وتجنب أي نقص محتمل في الغذاء العالمي، وذلك بعدما أغلقت روسيا موانئ أوكرانيا على البحر الأسود لإضعاف البلاد عن طريق سواحلها.

وأضافت المصادر، أن غوتيريش طلب من موسكو السماح ببعض شحنات الحبوب الأوكرانية مقابل تحركات لتسهيل الصادرات الروسية والبيلاروسية من أسمدة ”البوتاس“ المحظورة بسبب العقوبات الغربية على مينسك، وظروف الحرب على موسكو.

وقال الدبلوماسيون إن روسيا ”لا تبدو في الوقت الحالي منخرطة في مفاوضات جادة للتوصل إلى اتفاق“، إلا أنهم أكدوا أن تركيا ”أعربت عن استعدادها للمشاركة في صفقة، بما في ذلك عن طريق إزالة الألغام من البحر الأسود، وإدارة حركة الشحن“.

وقالت الصحيفة ”بين تعطل الصناعة الزراعية الأوكرانية بسبب الحرب، وحصار روسيا للموانئ الأوكرانية، يخشى مسؤولو الأمم المتحدة من ارتفاع الأسعار والنقص المحتمل أن يزعزع استقرار البلدان الفقيرة التي تعتمد على الحبوب الأوكرانية وتؤدي إلى صراع، إذ سجلت أسعار القمح مستويات قياسية منذ الغزو الروسي في شباط/ فبراير الماضي“.

وأضافت ”دون قرار من الأمم المتحدة أو اتفاق على المدى القريب، من المتوقع أن تواصل الدول التي تعتمد على القمح الأوكراني الضغط على موسكو للسماح بشحنات محدودة من الحبوب على الأقل، ربما بمرافقة سفن ترفع علم منظمة دولية أو دولة يُنظر إليها كمحايدة أو ودية لموسكو“.