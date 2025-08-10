الأحد 16 صفر 1447 ﻫ - 10 أغسطس 2025 |
صلاح يعلق على نعي اليويفا للعبيد "بيليه الفلسطيني"

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 10 - أغسطس - 2025 10:34 صباحًا
محمد صلاح

انتقد المصري محمد صلاح مهاجم وهداف ليفربول أمس السبت نعي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للراحل سليمان العبيد، المعروف باسم “بيليه الفلسطيني”، إذ لم يشر إلى ملابسات وفاته الأسبوع الماضي.

وقال الاتحاد الفلسطيني للعبة إن العبيد (41 عاما) استشهد في غارة إسرائيلية استهدفت مدنيين كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية في جنوب قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي.

وفي منشور مقتضب على منصة (إكس)، وصف اليويفا اللاعب الدولي السابق بأنه “موهبة أعطت الأمل لعدد لا يحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات”.

ورد صلاح “هلّا أخبرتمونا كيف توفي، وأين ولماذا”.

ودعا صلاح (33 عاما)، أحد أبرز نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز،في وقت سابق للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة في الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

ونشر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في وقت لاحق على صفحته في موقع فيسبوك بيان تعزية ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا والتي وصف فيها العبيد بأنه “دليل على الفرح الذي يمكن أن يزدهر في قلوب الناس رغم الصعوبات”.

وجاء في البيان عن العبيد “لقد أعطى موهبته وتفانيه لأطفال غزة وأعطى أحلامهم الأمل لتزدهر رغم المعاناة. إن وفاته خسارة كبيرة لعالم كرة القدم ولكل من يدرك قوة الرياضة في الإلهام”.

وقال الاتحاد الفلسطيني أمس أن “حصيلة شهداء أسرة كرة القدم الفلسطينية ارتفعت إلى 325 لاعبا ومدربا وإداريا وحكما وعضوا في مجالس إدارات الأندية” منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 1000 شخص استشهدوا بالقرب من مواقع توزيع الإمدادات وقوافل المساعدات في غزة منذ إطلاق مؤسسة غزة الإنسانية، وهي نظام لتوزيع المساعدات تدعمه الولايات المتحدة وإسرائيل، في أواخر مايو أيار.

وأضافت الأمم المتحدة أن الغارات الجوية والبرية التي شنتها إسرائيل في أعقاب ذلك دمرت أحياء بالكامل في غزة ونزوح معظم سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ووضعت القطاع على حافة المجاعة.

    المصدر :
  • رويترز

