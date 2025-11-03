الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
صناديق سيادية كبرى من النرويج وأبوظبي وسنغافورة تدخل الطرح العام الأولي لشركة جرو الهندية

منذ ساعتين
بورصة

كشف مصدران مطلعان أن ثلاثة صناديق سيادية كبيرة، وهي صندوق بنك نورجيس النرويجي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق جي.آي.سي السنغافوري، ستشارك في الطرح العام الأولي لشركة بليون برينز جاراج فنتشرز، المالكة لشركة جرو الهندية للوساطة المالية.

ويأتي هذا الطرح ليكون من بين أبرز الطروحات في عام 2025، بعد إدراج شركات مثل تاتا كابيتال، إل.جي إلكترونيكس الهندية، وإتش.دي.بي فاينانشال، في عام يُتوقع أن يشهد مستوى قياسياً من جمع الأموال في السوق الأولية.

وتم اليوم الاثنين فتح الاكتتاب للمستثمرين المؤسسيين الكبار بقيمة 66.3 مليار روبية (754 مليون دولار)، على أن يُتاح لجميع المستثمرين بدءاً من يوم الثلاثاء وحتى السابع من نوفمبر. وحددت جرو نطاقاً سعرياً للسهم بين 95 و100 روبية، ما يجعل القيمة السوقية للشركة تصل إلى نحو 7 مليارات دولار عند الحد الأعلى للنطاق.

ووفقاً للمصدرين، سيشارك نحو 40 مستثمراً رئيسياً من بنوك محلية وصناديق استثمار ومؤسسات أجنبية في جولة الاكتتاب، دون الكشف عن حصة كل صندوق سيادي في الاستثمار.

    المصدر :
  • رويترز

