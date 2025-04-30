صندوق الاستثمارات العامة السعودي يطلق بيع صكوك بقيمة 7 سنوات

أظهرت وثيقة مصرفية اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، صندوق الثروة السيادي للمملكة، بدأ في قبول عروض لبيع صكوك مقومة بالدولار لأجل سبع سنوات.

وأظهرت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك المنظمة للعملية أن السعر الاسترشادي لبيع الصكوك تحدد عند حوالي 145 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.

ونقلت رويترز الأسبوع الماضي عن مصادر أن جهات إصدار خليجية، من بينها صندوق الثروة السيادي السعودي الذي تبلغ قيمة أصوله 925 مليار دولار، تستعد لسلسلة طروحات السندات رغم تقلبات السوق الناجمة عن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.