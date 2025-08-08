الجمعة 14 صفر 1447 ﻫ - 8 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

صندوق الثروة النرويجي يعلن إجراءات بشأن الاستثمارات الإسرائيلية الأسبوع المقبل

منذ 10 دقائق
علم النرويج - صورة من أرشيف رويترز

علم النرويج - صورة من أرشيف رويترز

A A A
طباعة المقال

قال وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج اليوم الجمعة إن صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته تريليوني دولار سيعلن الأسبوع المقبل عن تغييرات في طريقة التعامل مع استثماراته في إسرائيل، مستبعدا في الوقت ذاته أي انسحاب شامل بسبب الحرب في غزة.

وكانت الحكومة قد أفادت يوم الثلاثاء بأنها أمرت بمراجعة عاجلة لاستثمارات صندوقها السيادي على خلفية مخاوف أخلاقية تتعلق بالحرب في غزة والاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر صحفي بعدما عقد الاجتماع الثاني خلال ثلاثة أيام مع مسؤولي الصندوق “أرى أن هناك عدة إجراءات يمكن اتخاذها مع الوقت، لكن ما يمكن التعامل معه بسرعة يجب أن يتم سريعا”.

ولم يحدد الوزير طبيعة هذه الإجراءات، لكنه أكد أنه لن يكون هناك سحب شامل للاستثمارات من جميع الشركات الإسرائيلية، مضيفا “لو فعلنا ذلك، فسيعني أننا نسحب الاستثمارات منها فقط لأنها إسرائيلية”.

    المزيد من أخبار العالم

    أسعار النفط (تعبيرية)
    النفط يتحول للارتفاع لكن في طريقه لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ يونيو
    علم السعودية
    السعودية تندد بقرار إسرائيل توسيع العمليات في قطاع غزة
    موقع محيط بعيادة الأونروا التي تم إخلاؤها، حيث كان النازحون يحتمون فيها، عقب غارة إسرائيلية خلال الليل، في مدينة غزة في 6 أغسطس 2025. رويترز
    رئيسة المفوضية الأوروبية: على إسرائيل إعادة النظر في قرارها بشأن مدينة غزة

    الأكثر قراءة

    الشيخ نعيم قاسم
    جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
    وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة ​فادي مكي
    ما حقيقة وضع الوزير مكي استقالته بتصرف بري؟
    الحادث في بشامون
    فيديو.. حادث سير مروع في بشامون!