صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأمريكي يتراجع بفعل تباطؤ الطلب

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأمريكي بدأ يظهر علامات على التراجع بعد أعوام من الصمود وسط تباطؤ الطلب المحلي وتراجع نمو الوظائف.

قالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق جولي كوزاك إن التضخم في طريقه لتحقيق هدف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) البالغ اثنين بالمئة، لكن هناك مخاطر قد تدفعه إلى الارتفاع، ويُعزى ذلك إلى حد بعيد إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على الواردات.

وأضافت أن المراجعة بالخفض لبيانات التوظيف الأمريكية التي أُعلن عنها الأسبوع الجاري كانت “أكبر بقليل” من المتوسط التاريخي.

وسيراجع خبراء الصندوق البيانات مع السلطات الأمريكية خلال المراجعة الاقتصادية المقرر عقدها في نوفمبر تشرين الثاني.