صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي

قال صندوق النقد الدولي إن الناتج الاقتصادي العالمي سيتباطأ في الأشهر المقبلة مع بدء تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على جميع شركائه التجاريين تقريبا، في حين تدفق مسؤولون ماليون عالميون على واشنطن سعيا لإبرام صفقات مع فريق ترامب لخفض الرسوم.

وقالت كارولاين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن وتيرة المفاوضات سريعة، إذ قدمت 18 دولة مقترحات حتى الآن، ومن المقرر أن يجتمع فريق ترامب المعني بالمفاوضات التجارية مع ممثلي 34 دولة هذا الأسبوع لمناقشة الرسوم الجمركية. وعبر ترامب نفسه عن تفاؤله بأن اتفاقا تجاريا مع الصين قد يخفض الرسوم الجمركية “بشكل كبير”، مما أنعش الأسواق.

وتأتي المحادثات المكثفة بعد وصول مئات من الموفدين الماليين والتجارين لحضور اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وجميعهم تقريبا مكلفون بمهمة واحدة هي إبرام اتفاقات لتخفيف العبء الجمركي الباهظ الذي فرضه ترامب على واردات الولايات المتحدة من السلع منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير كانون الثاني.

ومع وصول الرسوم الجمركية على السلع القادمة إلى أكبر اقتصاد في العالم إلى أعلى مستوياتها منذ قرن، يتوقع صندوق النقد الدولي تباطؤ النمو العالمي في عام 2025 إلى 2.8 بالمئة، وهو أسوأ أداء منذ جائحة كوفيد-19، من 3.3 بالمئة في عام 2024.

كما يتوقع الصندوق انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنقطة مئوية كاملة إلى 1.8 بالمئة فقط في عام 2025 من 2.8 بالمئة في العام الماضي، مع تعديلات “ملحوظة” بالزيادة في التضخم بفعل ارتفاع تكلفة الواردات.

والصين من أكبر المتضررين أيضا من التداعيات، إذ خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو هناك إلى أربعة بالمئة لهذا العام والعام المقبل تحت وطأة الرسوم الجمركية الباهظة التي تبلغ 145 بالمئة والمفروضة على واردات الولايات المتحدة من أكبر منتج للسلع في العالم.

وردت الصين بفرض رسوم جمركية 125 بالمئة على السلع الواردة من الولايات المتحدة، مما أدى فعليا إلى حظر تجاري بين أكبر اقتصادين، وهو ما قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن الطرفين لا يرونه أمرا قابلا للاستمرار.

وبحسب مصدر استمع إلى عرض خاص قدمه بيسنت خلف أبواب مغلقة للمستثمرين في مؤتمر لبنك جيه.بي مورجان في واشنطن أمس، يعتقد الوزير أنه سيكون هناك تراجع في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه وصف المفاوضات مع بكين بأنها ستكون “مضنية” قائلا إنها لم تبدأ بعد.

* ترامب والصين

في وقت لاحق، عبر ترامب عن تفاؤله إزاء تحقيق تقدم مع الصين من شأنه أن يؤدي لخفض الرسوم الجمركية على وارداتها بشكل كبير، لكنه حذر أيضا من أنه “إذا لم يبرموا اتفاقا، فسوف نحدد نحن الاتفاق”.

وردا على سؤال بشأن المعدلات الحالية للرسوم، قال ترامب “لن تكون مرتفعة إلى هذا الحد. لن تكون قريبة من ذلك على الإطلاق”.

لكنه استطرد قائلا إنها “لن تكون صفرا”.

وبينما جاء بدء المحادثات مع الصين متأخرا، يواصل بيسنت وأعضاء آخرون في فريق ترامب التجاري العمل مع شركاء تجاريين رئيسيين آخرين، لكن دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.

وأفاد مصدر مطلع لرويترز بأن الولايات المتحدة واليابان على سبيل المثال تقتربان من اتفاق مؤقت بشأن التجارة، مع إرجاء بحث العديد من القضايا الرئيسية.

يأتي هذا بعدما أعلنت الولايات المتحدة والهند، خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، أنهما اتفقتا على جوانب واسعة بالمفاوضات. وأشاد الجانبان بالتقدم الكبير المحرز، لكن اتفاقهما على ما يسمى “بالشروط المرجعية” يمثل على الأغلب خارطة طريق لمحادثات أكثر شمولا في المستقبل.

في غضون ذلك، قال عدد من الشركات الأمريكية التي أعلنت عن نتائج الربع الأول من العام إن الرسوم الجمركية لها تأثير على نشاطها.