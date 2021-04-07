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صندوق النقد الدولي يدعو لتكثيف الحملة الدولية ضد “كورونا”

منذ 51 ثانية
آخر تحديث: 7 - أبريل - 2021 7:50 مساءً
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قدر صندوق النقد الدولي، في تقرير صدر اليوم الأربعاء، تحقيق أكثر من 1000 مليار دولار من العائدات الضريبية الإضافية بحلول عام 2025 على مستوى العالم، إذا سيطرت جميع الدول على الوباء في وقت أقرب من المتوقع.

ولاحظ الصندوق، في تقريره حول مراقبة الميزانيات الصادر كجزء من اجتماعات الربيع، أن من شأن هذا أيضًا ”توفير المليارات من إجراءات المساعدات الإضافية“ على اقتصاديات الدول.

وقال واضعو التقرير: إن ”التطعيم بالتالي مجزٍ؛ لأنه يوفر قيمة ممتازة مقابل الأموال العامة المستثمرة لتسريع الإنتاج العالمي للقاحات وتوزيعها“.

وكان الصندوق قد أوصى في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بفرض ضريبة مؤقتة على أعلى المداخيل؛ لمساعدة الحكومات على تلبية احتياجات التمويل المتعلقة بالوباء.

وأضاف أنه ”من أجل تجميع الموارد الضرورية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية وتعزيز شبكات الأمان، وتنشيط الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فمن الضروري إجراء إصلاحات ضريبية وطنية ودولية“.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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