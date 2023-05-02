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صندوق النقد الدولي يعزز توقعاته للنمو الاقتصادي في آسيا

منذ 18 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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عزز صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، توقعاته الاقتصادية لآسيا بدعم من تعافي الصين، لكنه حذر في الوقت نفسه من تداعيات التضخم المرتفع وتقلبات السوق العالمية في ظل أزمات القطاع المصرفي في الغرب.

وأشار الصندوق إلى أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني ستشكل الركيزة للمنطقة، مع توقعات بأن يتمحور التأثير في آسيا على الاستهلاك والطلب في قطاع الخدمات وليس على الاستثمار.

وقال صندوق النقد الدولي في تقريره بشأن التوقعات الاقتصادية للمنطقة “ستكون آسيا والمحيط الهادي الأكثر ديناميكية بين المناطق الرئيسية في العالم في 2023، مدعومة بشكل أساسي بالتوقعات المتفائلة للصين والهند”.

وتابع أنه “كما هو الحال لبقية العالم، من المتوقع أن يظل الطلب المحلي هو المحرك الأكبر للنمو في أنحاء آسيا في 2023”.

وتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد آسيا 4.6 بالمئة هذا العام بعد نمو 3.8 بالمئة في 2022، بما يساهم بنحو 70 بالمئة من النمو العالمي. وعزز الصندوق بذلك توقعاته للاقتصاد الآسيوي بواقع 0.3 نقطة مئوية عن تقديراته في أكتوبر تشرين الأول.

وأشار التقرير إلى أن الصين والهند ستكونان المحركين الرئيسيين بنمو 5.2 بالمئة و5.9 بالمئة على التوالي، رغم أنه من المتوقع أيضا أن يتوقف تباطؤ النمو في بقية دول آسيا هذا العام.

لكن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو آسيا للعام المقبل 0.2 نقطة إلى 4.4 بالمئة، وحذر من مخاطر على التوقعات مثل التضخم المستعصي وتباطؤ الطلب العالمي فضلا عن تأثير ضغوط القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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