صندوق النقد الدولي يعين أول رئيس بعثة إلى سوريا منذ 14 عاماً

أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية في بيان مكتوب أن صندوق النقد الدولي عين رون فان رودن ليكون أول رئيس لبعثة الصندوق إلى سوريا منذ اندلاع الحرب في البلاد قبل 14 عاما.

وقال برنية إن تعيين فان رودن جاء “بناء على طلبنا”، وعرض منشورا على منصة لينكد إن ظهر فيه وهو يصافح فان رودن في أثناء حضور اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن العاصمة.

وكتب برنية أن “هذا التعيين المهم خطوة مهمة ويمهد الطريق لحوار بناء بين صندوق النقد الدولي وسوريا، بهدف مشترك يتمثل في دفع عجلة التعافي الاقتصادي في سوريا وتحسين معيشة الشعب السوري”.

ولم يرد المكتب الصحفي لصندوق النقد الدولي بعد على طلب للتعليق. وأكد مصدر مطلع على قرارات صندوق النقد الدولي بشأن سوريا تعيين فان رودن.

وبحسب الموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، لم يكن لسوريا أي معاملات مع الصندوق خلال الأربعين عاما الماضية. وكانت آخر زيارة لبعثة لصندوق النقد الدولي إلى سوريا في أواخر عام 2009، أي قبل أكثر من عام من اندلاع الاحتجاجات ضد الرئيس السابق بشار الأسد.

وتسبب القمع الذي تبناه الأسد في اندلاع حرب واسعة النطاق خلفت دمارا واسعا في معظم أنحاء البلاد قبل أن تتم الإطاحة به في هجوم مباغت شنته المعارضة في ديسمبر كانون الأول لتنتقل إدارة البلاد حاليا إلى حكومة يقودها إسلاميون.

ويحرص القادة الجدد على إعادة تشكيل علاقات سوريا إقليميا ودوليا وإعادة بناء البلاد والعمل على رفع العقوبات الأمريكية القاسية من أجل تحريك الاقتصاد.