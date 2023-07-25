صندوق النقد عن انسحاب روسيا من اتّفاق الحبوب: الأسعار قد ترتفع نحو 15%

أعلن صندوق النقد الدولي أنّ انسحاب روسيا من اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الحبوب العالمية بنسبة تتراوح من عشرة إلى 15 بالمئة، لكنه أضاف أنه يواصل تقييم الوضع.

وقال كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشا للصحافيين، إنّ اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود كان “نافعًا جدًا” في ضمان إمكانية شحن إمدادات وفيرة من الحبوب من أوكرانيا، مما خفف من ضغوط الأسعار على الغذاء.

وأضاف أنّ توقف العمل بالاتفاق سيضع على الأرجح ضغوطًا تصاعدية على الأسعار.

وقال: “ما زلنا نقيم الوضع الذي سنصل إليه، لكن يمكن الاعتقاد أن الزيادة في أسعار الحبوب ستكون في حدود عشرة إلى 15 بالمئة وهو تقدير معقول”.