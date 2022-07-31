صندوق النقد: مصر ستحقق رابع أعلى معدل نمو عالميًا

توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق مصر رابع أعلى معدل نمو وسط أهم الاقتصادات العالمية لعام 2023.

في هذا السياق، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن “الدولة المصرية استطاعت من خلال تنفيذها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة، التعامل والتكيف مع التحديات والأزمات العالمية، ووضع الحلول المناسبة لاحتواء تداعياتها السلبية وتقليل آثارها على الاقتصاد المصري، في وقت لا تتوقف فيه الجهود لتحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري”.

كما أشار تقرير، نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري عن توقعات صندوق النقد الدولي، إلى “إبقاء صندوق النقد الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لعام 2021/ 2022، ليفوق بذلك متوسطات النمو العالمية، وذلك بمعدل نمو 5.9% في توقعات تموز 2022، وهي نفس توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال شهر نيسان من نفس العام”.

ولفت التقرير إلى “توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات النمو في تموز 2022 مقارنة بنيسان 2022″، حيث “خفض الصندوق توقعاته لمعدل النمو العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ليسجل 3.2% مقارنة بـ3.6%، فضلا عن خفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات المتقدمة بمقدار 0.8 نقطة مئوية، ليسجل 2.5% مقارنة بـ3.3%”.

وأفاد التقرير بتوقعات الصندوق في تموز 2022 مقارنة بنيسان 2022، حيث “خفض الصندوق توقعاته لمعدل نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 0.2 نقطة مئوية، ليسجل 3.6% مقارنة بـ3.8%، بينما خفض توقعاته لمعدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 0.1 نقطة مئوية، ليسجل 4.9% مقارنة بـ5%”.

الى ذلك، كشف التقرير عن توقعات صندوق النقد الدولي لمعدلات نمو عام 2023، إذ “توقع أن تسجل مصر نموًا بمعدل 4.8%، وأن تسجل الهند نموًا بمعدل 6.1%، وباكستان بمعدل 3.5%، وإيران بمعدل 2%، وذلك عام 2022/2023″، كما رصد توقعات الصندوق لمعدلات نمو أهم الاقتصادات العالمية خلال عام 2023، حيث أنه من المتوقع أن “يسجل 5.2% بإندونيسيا، و5% بالفلبين، و4.7% بماليزيا، و4.6% بالصين، و4% بتايلاند، و3.9% بكازاخستان، و3.7% بالسعودية، و3.5% بتركيا، و3.2% بنيجريا، و3% بالأرجنتين ، و2.2% باستراليا، و2.1% بكوريا الجنوبية”.