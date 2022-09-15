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صندوق النقد: تباطؤ أكبر للاقتصاد العالمي في الربع الثالث من العام

منذ 3 دقائق
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2022 6:41 مساءً
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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أعلن المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، جيري رايس، اليوم الخميس 15/9/2022، أن “مخاطر التراجع تواصل الهيمنة على التوقعات الاقتصادية العالمية، ومن المتوقع أن تنزلق بعض الدول إلى الركود في عام 2023، لكن من السابق لأوانه تحديد إمكانية حدوث ركود عالمي واسع النطاق”، بحسب وكالة “رويترز”.

وقال رايس للصحافيين: “إن كما ضخما من البيانات يشير إلى مزيد من فقدان الزخم في الربع الثالث، لكنه لم يدل بتفاصيل بشأن أي مراجعات أخرى لتوقعات صندوق النقد الدولي”.

وكان صندوق النقد الدولي خفض في تموز توقعاته للنمو العالمي إلى 3.2 بالمئة في 2022 و2.9 % في 2023. وسيصدر توقعات جديدة الشهر المقبل.

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