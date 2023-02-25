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صندوق النقد: هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون

منذ ساعتين
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، السبت، في اجتماع لمجموعة العشرين إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة، مضيفة أن حظر العملات المشفرة الخاصة يجب أن يكون جزءا من المناقشات.

وأضافت جورجيفا “فيما يتعلق بإعادة هيكلة الديون … لا تزال هناك بعض الخلافات. نجري الآن محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص”.

وتابعت “لقد انتهينا للتو من جلسة كان من الواضح فيها أن هناك التزاما بتجاوز الخلافات من أجل صالح الدول”.

    المصدر :
  • رويترز

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