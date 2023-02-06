صندوق النقد: وزير مالية الصين ومحافظ البنك المركزي يحضران اجتماعا بشأن الديون بالهند

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إن من المقرر أن يحضر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الصينيان اجتماع مائدة مستديرة مع دائنين آخرين وبعض الدول المقترضة في فبراير شباط بالهند.

وقالت جورجيفا في مقابلة مع شبكة (سي بي إس) يوم الأحد إن “على الصين أن تغير سياساتها لأن الدول ذات الدخل المنخفض لا تستطيع الدفع.

“ما نعمل على تحقيقه هو جمع كل الدائنين، الدائنون التقليديون من الاقتصادات المتقدمة، والدائنون الجدد مثل الصين والسعودية والهند، وكذلك القطاع الخاص وجلوسهم على طاولة المفاوضات مع الدول المدينة”.

وقالت جورجيفا الشهر الماضي إن أول اجتماع من هذا القبيل سيعقد على هامش اجتماع للمسؤولين الماليين بمجموعة العشرين في الهند.

وأضافت جورجيفا أن تخفيف الديون أمر بالغ الأهمية للدول المثقلة بالديون لتجنب تقليص الخدمات الاجتماعية وتداعيات أخرى.

وقالت في مقابلتها مع شبكة (سي بي إس )إن “الصين ستشارك على مستوى وزير المالية ومحافظ بنك الشعب الصيني”.