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صندوق النقد يحذر من عواقب “خطيرة للغاية” على الاقتصاد العالمي

5 - مارس - 2022
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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حذر صندوق النقد الدولي من أن “العواقب الاقتصادية” للأزمة في أوكرانيا ستكون “خطيرة للغاية” على الاقتصاد العالمي.

وأكّد في بيان له، اليوم السبت، أنّ الأزمة في أوكرانيا أدت بالفعل حتى الآن إلى “ارتفاع أسعار الطاقة والحبوب، وأرسلت موجة من أكثر من مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، بينما تسببت أيضاً في فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا”.

وأشار البيان إلى أنّه “في حين أنّ الوضع لا يزال متقلباً للغاية والآفاق غير مؤكدة بشكل غير عادي، فإنّ العواقب الاقتصادية خطيرة للغاية بالفعل”.

وتابع: “الحرب الجارية والعقوبات المرتبطة بها سيكون لها أيضاً تأثير خطير على الاقتصاد العالمي”، مؤكّداً أنّ “السياسة المالية ستحتاج لدعم الأسر الأكثر ضعفاً وتكاليف المعيشة الباهظة”.

كما شدد البيان على أن “السلطات المالية يجب أن تراقب بعناية تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية على التضخم”.

وأوضح صندوق النقد أنه يتوقع تقديم طلب أوكرانيا للحصول على تمويل طارئ بقيمة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته للموافقة عليه مطلع الأسبوع المقبل، مضيفاً أنه يجري محادثاتٍ بشأن خيارات التمويل مع السلطات في مولدوفا المجاورة.

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