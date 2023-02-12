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صندوق النقد يكشف توقعاته عن الاقتصاد التركي لفترة ما بعد الكارثة

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 12 - فبراير - 2023 4:31 مساءً
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قال محمود محيي الدين المدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي للصحفيين على هامش منتدى المالية العامة في الدول العربية في دبي (الأحد 12-2-2023) إن من غير المرجح أن يكون تأثير الزلزال الذي وقع الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا بقوة ما أعقب زلزال 1999.

وأضاف أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

من جهتها اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا أن الزلزال الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا “تسبب في مأساة هائلة للأفراد لكنه تسبب أيضا في تأثير كبير جدا على الاقتصاد التركي”.

وأضافت جورجيفا : لذلك علينا أن نطور مزيدا من المرونة في مواجهة هذه الصدمات”.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 3.2% هذا العام، قبل أن يرتفع إلى 3.5% في 2024.

وتأكد مقتل ما يزيد على 30 ألف شخص في شمال سوريا وجنوب تركيا بسبب زلازل قوية وقعت يوم الاثنين الماضي خلفت وراءها دمارا واسعا في أنحاء المنطقة.

 

    المصدر :
  • رويترز

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