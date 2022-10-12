صندوق النقد يكشف حجم التمويل الذي تحتاجه أوكرانيا شهريًا العام المقبل

أعلنت رئيسة صندوق النقد الدولي “كريستالينا جورجيفا” أنّ أوكرانيا ستحتاج إلى ما يقدر بثلاثة إلى أربعة مليارات دولار شهريا من مساعدات التمويلات الخارجية العام المقبل، ليظل اقتصادها قائمًا في ظل استمرار حرب روسيا.

وأشارت جورجيفا الى أن شركاء أوكرانيا الدوليين التزموا بتقديم منح وقروض تمويلية بقيمة 35 مليار دولار أميركي لأوكرانيا في 2022، وهو ما يكفي لسد فجوتها التمويلية هذه السنة، لكن ستظل احتياجاتها المالية “ضخمة للغاية” في 2023.

وفي اجتماع رفيع المستوى منعقد على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، قالت إن أوكرانيا أحرزت تقدمًا في تطبيع السياسات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار لاقتصادها على الرغم من “الظروف العصيبة للغاية” منذ بداية الحرب.

ولفتت الى أنه على الرغم من ذلك، تبقى المخاطر “مرتفعة بشدة”، مثلما أظهرت الهجمات الصاروخية الروسية على أوكرانيا هذا الأسبوع، وستظل المستويات المرتفعة من المساعدات الخارجية ضرورية لتغطية تكاليف الميزانية الجارية والإصلاحات الأولية للبنية التحتية.

الى ذلك، أضافت جورجيفا: “اعتقادنا الحالي هو أن المتطلبات المالية ستكون نحو ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار شهريا في 2023. علينا جميعا أن نتوقع احتمالية أن ترفع المتطلبات الاجتماعية ومتطلبات البنية التحتية الاحتياجات المالية إلى ما هو أكثر من ذلك النطاق، وفقًا لتطورات الحرب”.