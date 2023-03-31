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صندوق النقد يوافق على قرض بقيمة 15.6 مليار دولار لأوكرانيا

منذ 57 دقيقة
صندوق النقد الدولي

صندوق النقد الدولي

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قال مصدر لرويترز إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وافق (الجمعة 31-3-2023) على حزمة تمويل بقيمة 15.6 مليار دولار على مدى أربع سنوات لأوكرانيا لمساعدة البلاد في تلبية احتياجات التمويل العاجلة مع استمرارها في الدفاع عن أراضيها ضد الغزو الروسي.

والقرض هو الأكبر لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 فبراير شباط 2022، وأول حزمة مالية كبيرة يوافق عليها صندوق النقد لدولة تخوض صراعا مستمرا.

ويأتي القرار ليضفي الطابع الرسمي على اتفاق على مستوى الخبراء توصل إليه صندوق النقد الدولي مع أوكرانيا يوم 21 مارس آذار ويأخذ بعين الاعتبار مسار أوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بعد الحرب.

ومن المتوقع أن يساعد الاتفاق في جذب تمويلات كبيرة لأوكرانيا من المانحين والشركاء الدوليين ومن بينهم البنك الدولي ومقرضين آخرين.

    المصدر :
  • رويترز

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